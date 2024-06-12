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12:03, 12 июня 2024Спорт

ISU утвердил максимальную разницу в возрасте в парном катании и танцах на льду

Семь лет станет максимально допустимой разницей между партнерами-фигуристами
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Bukharev Oleg / Shutterstock / Fotodom

Международный союз конькобежцев (ISU) официально утвердил максимально допустимую разницу в возрасте между партнерами в парном катании и танцах на льду. Об этом сообщается на сайте ISU.

Предложение о том, что разница не может превышать семь лет, было рассмотрено и утверждено на конгрессе ISU. Мероприятие прошло в Лас-Вегасе (США).

10 июня ISU сообщил об убытках по итогам 2023 года. Доходы организации составили 35,9 миллиона швейцарских франков, что на полмиллиона меньше ожидаемого. Убытки составили 8,6 миллиона швейцарских франков.

В марте 2022-го ISU запретил россиянам выступать на турнирах под своей эгидой. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Алексей Гусев
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