Канадский хоккеист клуба КХЛ сравнил популярность пива и водки в России

Канадский хоккеист «Нефтехимика» Ди заявил, что пиво популярнее водки в России

Канадский нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди сравнил популярность пива и водки в России. Его цитирует «Советский спорт».

По его словам, пенный напиток популярнее у его одноклубников. «Я люблю русское пиво, оно заставило меня попробовать пару вкусных русских блюд. Я помню один особенный суп, невероятно вкусный. Борщ, точно», — рассказал Ди.

В минувшем сезоне Ди провел 45 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Канадец забросил 10 шайб и сделал шесть результативных передач.

В мае американский хоккеист Бреннан Менелл, получивший паспорт России, назвал самое отвратительное русское блюдо. Спортсмен заявил, что ему совершенно не понравились шпроты.