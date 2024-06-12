Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эмина Бектас
Завтра
11:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Александар Вукич
Сегодня
17:00 (Мск)
Карен Хачанов
Хертогенбосх (м)
США
Завтра
02:00 (Мск)
Бразилия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Чили
3:0
Завершен
Парагвай
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Эдмонтон Ойлерз
14 июня
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Германия
14 июня
22:00 (Мск)
Шотландия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 1-й тур
11:29, 12 июня 2024Спорт

Канадский хоккеист клуба КХЛ сравнил популярность пива и водки в России

Канадский хоккеист «Нефтехимика» Ди заявил, что пиво популярнее водки в России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Канадский нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди сравнил популярность пива и водки в России. Его цитирует «Советский спорт».

По его словам, пенный напиток популярнее у его одноклубников. «Я люблю русское пиво, оно заставило меня попробовать пару вкусных русских блюд. Я помню один особенный суп, невероятно вкусный. Борщ, точно», — рассказал Ди.

В минувшем сезоне Ди провел 45 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Канадец забросил 10 шайб и сделал шесть результативных передач.

В мае американский хоккеист Бреннан Менелл, получивший паспорт России, назвал самое отвратительное русское блюдо. Спортсмен заявил, что ему совершенно не понравились шпроты.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин провел совещание о ходе спецоперации

      Канадский хоккеист клуба КХЛ сравнил популярность пива и водки в России

      В Эстонии призвали использовать российские активы для помощи Украине

      Немецкая Uniper заявила о расторжении контракта на поставки российского газа

      В России ввели штраф за высадку инвалидов I группы из транспорта

      Австралийская ватерполистка возмутилась ценами на билеты на Олимпиаде в Париже

      В США предупредили о последствиях ударов Украины по России

      Стали известны подробности о выдворении российского журналиста из Австрии

      В Ливане произошли пожары у обстреливавших Израиль ракетных установок

      На Украине пообещали чаще требовать у граждан военно-учетные документы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше