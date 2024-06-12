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20:05, 12 июня 2024Спорт

Месси назвал свой последний клуб

Лионель Месси заявил, что «Интер Майами» станет его последним футбольным клубом

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

Аргентинский нападающий Лионель Месси назвал свой последний клуб в карьере. Его слова приводит ESPN.

Месси заявил, что его последним футбольным клубом станет «Интер Майами», за который он сейчас выступает. «При этом я наслаждаюсь футболом все больше и больше, так как понимаю, что мне осталось играть в него все меньше и меньше», — добавил он.

В феврале сообщалось, что Месси стал самым популярным спортсменом США. В ходе опроса жителей страны старше 12 лет аргентинец оказался популярнее экс-баскетболиста Майкла Джордана и бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.

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