На Украине показали кадры мощного пожара после ночных взрывов в Киеве

Глава ОВА Кравченко: в Киеве после взрывов начался пожар на промышленном объекте

В Киеве после ночных взрывов начался пожар на промышленном объекте, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

По его словам, зафиксированы повреждения в двух районах области. «В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзализныци"», — уточнил чиновник.

Кадры тушения опубликовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.

Глава ОВА также рассказал о повреждении автозаправочной станции и складского помещения. Ликвидация последствий продолжается, добавил Кравченко.

В Киеве в ночь на среду, 12 июня, прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. В столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы произошли в Одессе.

