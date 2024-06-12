Небензя заявил об активной демонстрации США ядерных возможностей

Небензя: США более активно демонстрируют свои ядерные возможности у границ КНДР

США активнее начинают демонстрировать свои ядерные возможности близ границ КНДР. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его цитирует РИА Новости.

«Неоднократно отмечали, что это подводит ситуацию к опасной черте открытого вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Ранее старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что увеличение арсенала и повышение уровня боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР.

До этого президент США Джо Байден подписал новые указания по условиям применения Вашингтоном ядерного оружия. У США «нет другого выхода», кроме как скорректировать ядерную стратегию, заявлял тогда Вадди.