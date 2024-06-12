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20:21, 12 июня 2024Мир

Небензя заявил об активной демонстрации США ядерных возможностей

Небензя: США более активно демонстрируют свои ядерные возможности у границ КНДР

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

США активнее начинают демонстрировать свои ядерные возможности близ границ КНДР. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его цитирует РИА Новости.

«Неоднократно отмечали, что это подводит ситуацию к опасной черте открытого вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Ранее старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что увеличение арсенала и повышение уровня боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР.

До этого президент США Джо Байден подписал новые указания по условиям применения Вашингтоном ядерного оружия. У США «нет другого выхода», кроме как скорректировать ядерную стратегию, заявлял тогда Вадди.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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