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01:37, 12 июня 2024Мир

Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на ПВО

Минобороны Норвегии выделит 240 миллионов евро на средства ПВО Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

«Сегодня Германия объявила, что поставит Украине еще 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия внесет в эту инициативу 125 миллионов евро», — отметили в ведомстве Норвегии.

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Ранее сообщалось, что Нидерланды выделили 60 миллионов евро на закупку дронов для Украины. Страна получит в том числе надводные дроны и беспилотники с функцией вида от первого лица.

Германия поставит Украине снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Новую военную помощь Киеву обещал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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      Марина Совина
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