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22:38, 12 июня 2024Спорт

Шубенков резко высказался о нейтральном статусе

Шубенков о будущем с нейтральным статусом: потом в России хрен без соли доедать?

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков высказался о получении нейтрального статуса ради выступления на Олимпийских играх. Его слова приводит Sports.

Шубенков напомнил о ситуации с пятиборкой Ульяной Баташовой, которая решила поехать на Олимпиаду без флага и гимна. Спортсменку сняли со всех ставок в национальной сборной России.

«А как мне бы в этом случае жить? Иностранные спонсоры ушли в 2022-м, российских — нет вообще, допустим, меня еще убирают с государственных зарплат. А у меня семья. Доедать хрен без соли ради высокой идеи?» — заявил он. Шубенков добавил, что не хочет уезжать из России, а нейтральный статус, который предлагается в этот раз, принесет ему много сложностей.

Шубенков — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, рекордсмен России и трехкратный чемпион Европы на этой дистанции. Россиянин был в числе участников ОИ-2020, но не смог выйти на старт квалификационного забега из-за травмы.

Россиян и белорусов допустили к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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