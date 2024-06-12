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23:33, 12 июня 2024Спорт

В МОК рассказали об отслеживании соцсетей российских спортсменов

Директор МОК Макконнелл заявил об отслеживании соцсетей российских спортсменов

Фото: Florion Goga / Reuters

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл рассказал об отслеживании действий российских спортсменов для установления их соответствия нейтральному статусу. Его слова передает РИА Новости.

Макконнелл заявил, что отслеживаются контракты, социальные сети и другие детали. «Конечно, мы в курсе, что время идет, мы стараемся закончить этот процесс в необходимое время для того, чтобы соблюдались правила отбора на Олимпийские игры», — отметил он.

Ранее Украина призвала МОК отстранить от Игр-2024 трех представительниц сборной России по борьбе — Динары Кудаевой, Натальи Малышевой и Ольги Хорошавцевой. Также не допускать до турнира предложили борца Ирину Курачкину из Белоруссии.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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