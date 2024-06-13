«Аталанта» оценила Миранчука

«Аталанта» не продаст россиянина Алексея Миранчука дешевле 10 миллионов евро

В итальянском футбольном клубе «Аталанта» оценили российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в соцсети X.

По информации источника, «Аталанта» не хочет продавать Миранчука дешевле 10 миллионов евро. Лонгари также заявил об интересе к игроку со сторону «Кальяри», однако в клубе это ранее опровергли.

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Хавбек провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал десять результативных передач.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Сезон-2022/2023 он провел в аренде в «Торино».