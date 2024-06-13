Больше половины немцев разуверились в победе Украины

Focus: больше 50 процентов граждан Германии не верят в победу Украины над Россией

Больше половины немцев не верят в победу Украины в конфликте с Россией. Это следует из опубликованных в журнале Focus данных социологического института INSA в Германии.

«Более половины респондентов (51 процент) считают, что Украина не сможет выиграть в войне», — отмечает издание.

Согласно результатам исследования, всего лишь 20 процентов участвовавших в опросе немецких граждан верят в победу Украины. При этом 26 процентов респондентов затруднились с ответом.

Ранее сообщалось, что более половины граждан Финляндии выступили за ввод войск европейских стран на территорию Украины. 52 процента избирателей согласны с тем, что страны ЕС должны отправить войска для поддержки Украины, если та будет проигрывать.