Больше половины финнов выступили за ввод войск на Украину

Yle: больше половины населения Финляндии выступает за Украину и против мигрантов

Больше половины населения Финляндии выступает за ввод войск стран Европейского союза (ЕС) на Украину и против того, чтобы впускать мигрантов в страну. Об этом со ссылкой на данные социологического опроса сообщает телерадиокомпания Yle.

Издание отмечает, что опрос проводился среди финских избирателей и кандидатов в Европарламент от Финляндии.

«Из опрошенных 52 процента избирателей согласны с тем, что страны ЕС должны отправить войска для поддержки Украины, если страна будет проигрывать войну против России», — пишет Yle.

Кроме того, те же 52 процента участвовавших в опросе респондентов заявили, что «стремящимся в Европу мигрантам можно отказать во въезде на границе, даже если это поставит под угрозу их жизнь».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь допустил отправку французских военных на Украину, при этом понадеявшись, что подобные меры не потребуются.