Бывший тренер «Локомотива» счел работу судьей неподходящей для женщин

Бывший тренер «Локомотива» Божович счел работу судьей неподходящей для женщин

Бывший главный тренер московских «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович высказался о женщинах-судьях, работающих в футболе. Его слова приводит Sport24.

Черногорский специалист признался, что считает эту профессию неподходящей для девушек. «Для меня женщина занимается другой работой, но не футболом. Ну что делать, если в мире сейчас так? Вот я сказал свое мнение, а на Западе назовут меня сексистом», — отметил Божович.

Тренер также назвал себя старомодным человеком. «Для меня радость, когда женщины поднимают семьи, воспитывают детей, а мужчины работают. Сейчас же мы видим женщин везде — даже в мужской работе. И это странно», — сказал Божович.

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал бригаду арбитров во главе с Верой Опейкиной, обслуживающей матч с участием его команды. Специалист призвал отправить судью тренироваться в Махачкалу. КДК РФС наказал Тихонова трехматчевой дисквалификацией, еще две встречи он пропустит условно.