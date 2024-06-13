Дело адвокатов Навального об экстремизме поступило в суд

В суд Владимирской области поступило дело адвокатов Навального об экстремизме

Петушинский районный суд Владимирской области зарегистрировал уголовное дело в отношении трех бывших адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), обвиняемых в экстремизме. Это следует из записи в картотеке суда.

Дата предварительных слушаний по делу Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов) пока не назначена.

Согласно материалам уголовного дела, следователи считают, что адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, где находился Навальный, регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в его руководстве.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. По данным следствия, не позднее 2014 года он создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.