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11:53, 13 июня 2024Экономика

Депутат заявил о растущем недоверии к доллару во всем мире

Депутат Аксаков: доверие к доллару будет падать еще больше

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Поскольку США используют доллар как инструмент решения политических вопросов, то в мире растет количество стран, которые не доверяют этой валюте, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которого цитирует ТАСС. По мнению парламентария, дедолларизация будет идти все большими темпами.

Аксаков считает, что, вводя санкции против Московской биржи, Национального расчетного депозитария (НРД), а также Национального клирингового центра (НКЦ), США подрывают основу своего финансового могущества. Весь мир видит, как Вашингтон использует свою валюту, а значит все больше стран осознают, что тоже могут подпасть под ограничения, аналогичные тем, которым подверглась Россия.

Депутат уверен, что Банк России готов к санкциям и поэтому сумеет сохранить рыночное ценообразование курса и не прибегать к административному. По словам Аксакова, это можно сделать с помощью современных технологий.

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Кроме того, депутат заверил, что граждане РФ не испытают на себе серьезных последствий американских санкций, а курс доллара вернется к тем значениям, которые были до введения ограничений.

Ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария.

Позже власти США выпустили лицензию на сворачивание операций с НРД и НКЦ до 13 августа 2024 года. В то же время американский Минфин выпустил лицензию, согласно которой под исключение до 1 ноября 2024 года попадут транзакции, связанные с природными ресурсами.

В Центральном банке РФ заявили, что после этих санкций курс рубля останется единым и рыночным, хотя структура торговли на внутреннем валютном рынке поменяется. Регулятор обратил внимание, что основной валютой биржевой торговли сейчас стал юань, на который в мае приходилось 54 процента торгов. Поэтому он и будет задавать траекторию для остальных валютных пар.

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