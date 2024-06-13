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09:11, 13 июня 2024Спорт

Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

Футболисты РПЛ выбрали лучшим игроком сезона Константина Тюкавина
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) выбрали лучшего игрока сезона-2023/2024. Опрос проводил «Спорт-Экспресс».

С большим отрывом победил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, набравший 279 очков. На втором месте расположился полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков (183 балла). Тройку замкнул армянский атакующий хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (77 очков).

Тюкавин ранее был признан лучшим игроком сезона по версии РПЛ. Форвард в 30 матчах забил 15 голов и сделал девять результативных передач. «Динамо» завоевало бронзовые медали.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Форварда петербуржцев Матео Кассьерру игроки РПЛ поставили на четвертое место в списке лучших футболистов сезона.

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      Алексей Гусев
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