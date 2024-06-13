Генсек НАТО пообещал не определять условия мира за Украину

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не будет определять условия мира за Украину

НАТО не будет определять за Украину условия, на которых заключать мир, пообещал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не будем сидеть тут, в штаб-квартире, и решать, на каких условиях Украине заключать мир... Это будет решать сама Украина», — сказал глава альянса.

Ранее Столтенберг рассказал, что альянс и Украина утвердили дорожную карту по военно-техническому сотрудничеству. При этом никаких подробностей генсек НАТО не раскрыл.

Кроме того, он ушел от прямого ответа на вопрос, разрешено ли Украине бить по территории России с помощью западных истребителей F-16, сказав только, что Украина имеет право защищаться, а страны НАТО имеют право ей помогать.