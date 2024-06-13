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16:19, 13 июня 2024Бывший СССР

Госсекретарь Союзного государства прокомментировал высказывания Пашиняна о Лукашенко

Мезенцев призвал Пашиняна решать споры в спокойном ключе и без перехода на личности
Дмитрий Мезенцев

Дмитрий Мезенцев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Споры между государствами должны решаться в спокойном ключе и без переходов на личности. С таким призывом госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выступил на полях открытия дней Минска на ВДНХ, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, передает РИА Новости.

Он пожелал, чтобы возникшее в сложившейся ситуации напряжение как можно скорее ушло, а аргументы сторон «были услышаны каждым участником диалога».

Ранее Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока ею руководит Лукашенко. Он также отметил, что отношение Еревана к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может измениться после исключения Минска из объедения или в том случае, если белорусский президент найдет «приемлемые для армянского народа» слова с извинениями.

Как пояснил Пашинян, подобная реакция связана с позицией властей Белоруссии относительно армяно-азербайджанского конфликта. После этих высказываний белорусский МИД вызвал представителя Армении для разъяснения ситуации и отозвал своего посла в Минск для консультаций.

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      Алевтина Запольская
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