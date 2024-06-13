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15:42, 13 июня 2024Бывший СССР

Белоруссия отозвала своего посла в Армении для консультаций

МИД Белоруссии сообщил об отзыве посла из Еревана в Минск для консультаций

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Посол Белоруссии в Армении в ближайшее время прибудет в Минск для консультаций. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МИД республики.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что в Армении решили отвлечь внимание от проблем с помощью образа внешнего врага. «Но мы не понимаем — при чем здесь Беларусь?» — задался вопросом представитель МИД.

Он также отметил, что МИД Белоруссии вызвал представителя Армении. «Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск», — добавил Глаз.

Такая реакция была вызвана заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он потребовал исключить Белоруссию из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Армянский премьер также отказался посещать Белоруссию, пока ее президентом является Александр Лукашенко.

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