Мэрия российского города опубликовала ко Дню России карту без Крыма

Мэрия Новосибирска извинилась за карту России с географической ошибкой

Мэрия Новосибирска поздравила горожан с Днем России, выложив пост с картой страны с географической ошибкой — на нее не нанесли Крым, Калининград и новые регионы (ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области). Публикацию разместили на официальной странице администрации российского города во «ВКонтакте».

Несколько подписчиков указали, что на карте в составе России не хватает территорий. «Позор, не знать что Крым и Новороссия относятся к России, а если это из-за невнимательности вашей, тоже страшно, какие у нас руководители безграмотные и как они относятся безразлично к своей работе», — написал пользователь соцсети.

После этого мэрия принесла извинения читателям, отметив, что пост удалили, а инфографику заменили. В комментарии изданию «Сиб.фм» начальник департамента информационной политики города Михаил Столяров уточнил, что ошибку допустил исполнитель инфографики.

В 2023 году Госдума приняла закон о штрафах до одного миллиона рублей либо аресте до 15 суток за распространение карт, которые оспаривают территориальную целостность России.

Ранее в Белгороде двери общежития № 2 Белгородского аграрного университета украсили праздничными картинками ко Дню России, среди которых был медведь с флагом Нидерландов в лапах.