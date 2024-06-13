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20:45, 13 июня 2024Экономика

В сибирских болотах обнаружили мощный источник опасного газа

В болотах Западной Сибири обнаружили мощный источник метана

Фото: Konstantin Mikhailov / Globallookpress.com

В болтах Западной Сибири выявлен мощный источник парникового газа. Об экологическом открытии сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.

Исследование инициировали в Югорском госуниверситете. Перед учеными поставили задачу выяснить возраст и происхождение метана в речных заводях Ханты-Мансийского автономного округа.

В течение года специалисты исследовали пробы местной воды и обнаружили необыкновенно крупный сдвиг в изотопном составе метана. Это подтвердило болотное происхождение газа. «Болота — основной природный источник метана на территории Западной Сибири. Метан из верхних слоев болот выходит в атмосферу через корни растений (...) Мощный источник метана будет существовать, пока не исчезнут болота», — заключили новосибирские ученые.

Исчезновение уже грозит болотам Луизианы, ставшим визитной карточкой американского штата. Знаменитые болота, прозванные «ужасом Луизианы», затапливается солеными океанскими водами. Уровень моря повышается на фоне климатического кризиса.

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      Виктория Клабукова
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