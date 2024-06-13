Момент уничтожения дрона ВСУ на подлете к Ярославлю сняли на видео

В сети появились кадры момента уничтожения дрона ВСУ в Ярославской области

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Ярославлю. Его публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как в один момент летящий беспилотник, издающий характерный для своего движения жужжащий звук, превращается в огненный шар, звучит взрыв.

В атаке на Россию в ночь на четверг участвовали четыре беспилотника. В районе шести утра один из них сбили над Юрьев-Польским во Владимирской области, еще три — в Ярославской области. Как сообщали очевидцы, во Владимирской области для перехвата БПЛА в воздух подняли истребитель.

Никто при перехвате беспилотников над Россией не пострадал, разрушений также не зафиксировали. Кроме того, утром 13 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об обнаружении в лесополосе Кировского района обломков сбитого беспилотника.