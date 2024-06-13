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13:15, 13 июня 2024Россия

Стало известно об использовании истребителя для перехвата дрона под Владимиром

РБК: для перехвата дрона над Владимирской областью в воздух подняли истребители

Фото: Михаил Сырица / Коммерсантъ

Для перехвата первого с начала спецоперации беспилотника в небе над Владимирской областью в воздух подняли истребитель. Об этом сообщили очевидцы, пишет РБК.

По их данным, беспилотник сбили около шести утра по московскому времени, Других подробностей не приводится.

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Владимирскую область в ночь на четверг, 13 июня. Тогда его перехватили средства противовоздушной обороны. Как уточнили в правительстве региона, никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. Дрон, по данным властей, сбили в Юрьев-Польском районе.

Помимо Владимирской области, под удар попала Ярославская — там сбили три беспилотника. В то же утро губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об обнаружении в лесополосе Кировского района обломков сбитого беспилотника. Он призвал жителей быть внимательными и осторожными, не трогать обломки и не приближаться к ним, так как они могут представлять опасность.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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