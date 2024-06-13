Мужчина в камуфляже напал на автомобиль в районе монастыря Оптина Пустынь. Он стрелял по крестившимся женщинам

Росгвардия задержала стрелявшего у Оптиной пустыни, у него изъяли оружие

В Калужской области сотрудники ОМОН Росгвардии задержали мужчину, открывшего стрельбу на автодороге в районе мужского монастыря Оптина пустынь.

Инцидент произошел на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь 12 июня. Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что злоумышленником оказался 31-летний житель города Сосенский.

В результате стрельбы есть пострадавшие

Мужчину нашли на берегу реки Жиздра в районе поселка Механический завод. У задержанного изъяли автоматическое оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой с применением оружия», максимальное наказание по ней составляет десять лет лишения свободы.

Мотивы преступника устанавливаются. Ранее появлялась информация, что мужчина пытался ограбить пассажиров проезжавшего мимо автомобиля. Во время инцидента одна женщина получила травму, срикошетировавший кусок асфальта попал ей в ногу. Выяснилось, что она пишет иконы для Оптиной пустыни.

Стрельба на трассе в Калужской области попала на видео

Момент начала стрельбы попал на видео. На сделанной автомобильном видеорегистратором записи видно, как вооруженный автоматическим оружием злоумышленник угрожает двум женщинам, а затем стреляет в землю. Преступник одет в камуфляж. Женщины крестятся и пытаются успокоить нападавшего.

«Боже милостивый, их надо спасать. Их надо забирать. Батюшка, звоните в охрану», — говорит женщина в машине, где находится видеорегистратор.

Наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф (Королев) уточнил, что на территории монастыря не было стрельбы.