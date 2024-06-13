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09:06, 13 июня 2024Силовые структуры

Мужчина в камуфляже напал на автомобиль в районе монастыря Оптина Пустынь. Он стрелял по крестившимся женщинам

Росгвардия задержала стрелявшего у Оптиной пустыни, у него изъяли оружие

Кадр: Росгвардия

В Калужской области сотрудники ОМОН Росгвардии задержали мужчину, открывшего стрельбу на автодороге в районе мужского монастыря Оптина пустынь.

Инцидент произошел на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь 12 июня. Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что злоумышленником оказался 31-летний житель города Сосенский.

В результате стрельбы есть пострадавшие

Мужчину нашли на берегу реки Жиздра в районе поселка Механический завод. У задержанного изъяли автоматическое оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой с применением оружия», максимальное наказание по ней составляет десять лет лишения свободы.

Кадр: Росгвардия

Мотивы преступника устанавливаются. Ранее появлялась информация, что мужчина пытался ограбить пассажиров проезжавшего мимо автомобиля. Во время инцидента одна женщина получила травму, срикошетировавший кусок асфальта попал ей в ногу. Выяснилось, что она пишет иконы для Оптиной пустыни.

Стрельба на трассе в Калужской области попала на видео

Момент начала стрельбы попал на видео. На сделанной автомобильном видеорегистратором записи видно, как вооруженный автоматическим оружием злоумышленник угрожает двум женщинам, а затем стреляет в землю. Преступник одет в камуфляж. Женщины крестятся и пытаются успокоить нападавшего.

«Боже милостивый, их надо спасать. Их надо забирать. Батюшка, звоните в охрану», — говорит женщина в машине, где находится видеорегистратор.

Наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф (Королев) уточнил, что на территории монастыря не было стрельбы.

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      Варвара Кошечкина
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