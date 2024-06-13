На Камчатке проведут модернизацию военного полигона Радыгино

На Камчатке проведут модернизацию военного полигона Радыгино. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

По его словам, речь идет об усилении материально-технической базы полигона. «Мы заручились федеральной поддержкой, что в свою очередь позволит создать дополнительные возможности для военной подготовки силовых структур региона», — написал губернатор.

Учебно-тренировочный полигон Радыгино находится в 25 километрах от Петропавловска-Камчатского. На его территории осуществляют стрельбища и проходят учебную подготовку сотрудники силовых ведомств.

Ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения приступили к разработке и производству систем сброса боеприпасов для FPV-дронов и квадрокоптеров.