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10:21, 13 июня 2024Наука и техника

На Камчатке проведут модернизацию военного полигона

На Камчатке проведут модернизацию военного полигона Радыгино

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На Камчатке проведут модернизацию военного полигона Радыгино. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

По его словам, речь идет об усилении материально-технической базы полигона. «Мы заручились федеральной поддержкой, что в свою очередь позволит создать дополнительные возможности для военной подготовки силовых структур региона», — написал губернатор.

Учебно-тренировочный полигон Радыгино находится в 25 километрах от Петропавловска-Камчатского. На его территории осуществляют стрельбища и проходят учебную подготовку сотрудники силовых ведомств.

Ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения приступили к разработке и производству систем сброса боеприпасов для FPV-дронов и квадрокоптеров.

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      Иван Потапов
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