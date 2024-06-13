На Украине раскрыли препятствие для взлета истребителей F-16

Экс-полковник СБУ Стариков: удары РФ по авиабазам Украины не дадут F-16 взлететь

Российские удары по авиабазам Украины не дадут взлететь поставляемым Киеву истребителям F-16. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Такие самолеты, как F-16, они вообще-то высококачественные, но они очень капризные, когда взлетно-посадочная полоса должна быть идеально чистая», — сказал Стариков.

Он отметил, что истребителям будет сложно взлетать из-за ударов по авиабазам. Экс-полковник подчеркнул, что эти объекты проблематично восстановить в кратчайшие сроки.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что альянс и Украина утвердили дорожную карту по военно-техническому сотрудничеству. При этом никаких подробностей генсек НАТО не раскрыл.

Кроме того, он ушел от прямого ответа на вопрос, разрешено ли Украине бить по территории России с помощью западных истребителей F-16, сказав только, что Украина имеет право защищаться, а страны НАТО имеют право ей помогать.