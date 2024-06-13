Назван неожиданный полезный для сердца продукт

Биолог Созыкин: миндаль защищает от болезней сердца

Миндаль защищает от болезней сердца и помогает избавиться от лишнего веса, считает доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, биолог Александр Созыкин. Об этих неожиданных полезных свойствах орехов он рассказал NEWS.ru.

Эксперт отметил, что, чтобы почувствовать пользу, в день надо съедать не более 10-16 миндальных орехов. По его словам, этот продукт защищает от болезней сердца, снижает уровень холестерина и сахара в крови, предотвращает образование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Помимо этого, орехи способствуют снижению артериального давления и улучшению притока крови к внутренним органом.

Созыкин также назвал миндаль полезным при борьбе с лишним весом и ожирением. «В нем много белка и клетчатки, но мало углеводов, поэтому после его употребления в пищу долгое время сохраняется ощущение сытости, а значит, человек потребляет меньше калорий», — пояснил биолог.

Эксперт добавил, что миндальные орехи способны предотвратить развитие инсулинорезистентности. Поэтому пациентам с диабетом второго типа их стоит добавить в свой рацион.

Ранее врач-кардиолог Игорь Видяскин назвал самую полезную для здоровья сердца рыбу. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями он посоветовал один-два раза в неделю есть лосось, макрель, сельдь, форель или сардины.