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15:25, 13 июня 2024Забота о себе

Названы неочевидные полезные свойства халвы

Биолог Ирина Лялина рассказала, что халва содержит много кальция

Фото: Rsooll / Shutterstock / Fotodom

Любимое многими лакомство — халва — полезно, так как содержит антиоксиданты и жирные кислоты, рассказала биолог Ирина Лялина. В комментарии для NEWS.ru специалистка назвала неочевидные полезные свойства этого продукта.

Халву изготавливают из молотого кунжута, семян подсолнечника и льна, орехов, и этот десерт богат белками, витаминами и минералами, сказала эксперт. Так, халва содержит магний, железо и кальций, полезные жирные кислоты и антиоксиданты. Последние снимают воспаление в организме и поддерживают здоровье сердца.

Лялина заверила, что халва — источник клетчатки, нормализующей работу кишечника, поэтому особо полезна пожилым. Кроме того, этот десерт содержит витамин E.

Специалистка обратила внимание на то, что халва из арахиса содержит кремний, необходимый зубам и сухожилиям. А халва из семян льна способствует укреплению сердца и сосудов.

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Ранее Лялина рассказала о полезных свойствах шпината. По ее словам, поскольку этот продукт богат антиоксидантами, его можно употреблять для профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца.

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      Вера Владзиевская
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