Пакистан официально отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарии

МИД Пакистана заявил, что не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии

Пакистан не будет участвовать в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мумтаз Захра Балоч, передает РИА Новости.

«Швейцария пригласила Пакистан принять участие в саммите 15 и 16 июня. Однако из-за других обязательств Пакистан не будет участвовать», — сказала Балоч.

Ранее издание Pakistan Today со ссылкой на источники сообщало, что Пакистан, несмотря на получение приглашения от Швейцарии, участвовать в саммите, скорее всего, не будет. Это связано с нейтральной позицией страны по вопросу конфликта на Украине.

О том, что Пакистан уже принял решение воздержаться от присутствия на швейцарской конференции, со ссылкой на дипломатический источник также писало агентство ТАСС.