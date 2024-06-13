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12:19, 13 июня 2024Путешествия

Пассажиры описали рейс в самолете без кондиционера фразой «паника охватила всех»

Bild: пассажиров Mavi Gok Airlines посадили в самолет при температуре 52 градуса

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Пассажиров Mavi Gok Airlines посадили в самолет без кондиционера, где температура на борту достигала плюс 52 градусов. Подробностями поделилась газета Bild.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Антальи в немецкий Мюнстер 6 июня. Boeing 737-800 простоял на раскаленном асфальте почти час, поэтому когда на борт поднялись пассажиры, в салоне было жарко и душно.

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«Родители боялись за своих детей. Паника охватила всех», — такими фразами описал обстановку на борту участник рейса Доминик Янссен. Отмечается, что экипаж не помогал пассажирам и даже не раздавал им воду, а самолет продолжал готовиться к взлету.

Вылет отменили только после того, как бывший на борту врач предупредил сотрудников авиакомпании, что дети могут не перенести этот рейс. В итоге самолет вернулся в терминал.

В Великобритании пассажиры British Airways провели в небе 9 часов и вернулись в аэропорт вылета. Произошедшее назвали «рейсом в никуда».

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      Мария Борисова
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