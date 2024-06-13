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16:59, 13 июня 2024Из жизни

Порномодель напала на известного политика и разбогатела на 4,5 миллиона рублей

В Британии порномодель напала на политика Найджела Фараджа и заработала 40 тысяч фунтов

Кадр: On Demand News / YouTube

Порномодель из Великобритании, которая выплеснула молочный коктейль в лицо кандидату в премьер-министры страны, после этого разбогатела на 40 тысяч фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей). Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел 4 июня в городе Клактон-он-Си в графстве Эссекс. 25-летняя Виктория Томас Боуэн напала на известного политика Найджела Фараджа, претендовавшего на высший правительственный пост. Девушка плеснула ему в лицо молочным коктейлем и испортила ему костюм. Ее арестовали за «избиение и нанесение преступного вреда».

Вскоре Боуэн обвинили и в том, что ее выходка была совершена с целью саморекламы. Однако она заявила, что дело не в желании заработать: с помощью коктейля она «высказала свою точку зрения» на программу Фараджа. Кроме того, девушка утверждает, что узнала о выступлении политика всего за час до происшествия.

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Боуэн призналась, что в течение недели с момента происшествия ее доходы возросли. «У меня добавилось по две тысячи подписчиков на каждом из двух аккаунтов в OnlyFans. Теперь я понимаю, что это был бы хороший пиар-ход. Если бы я планировала это заранее», — заявила она. Порномодель также утверждает, что множество мужчин изъявили желание купить ей еще молочных коктейлей, чтобы она повторила выходку.

Боуэн рассказала, что ненавидит Фараджа, поскольку он поддерживал выход Великобритании из ЕС. Она не собирается извиняться перед ним, так как это, по ее словам, был «всего лишь коктейль».

Суд состоится 2 июля. Порномодели может грозить до полугода тюрьмы.

В октября 2023 года сообщалось, что 23-летняя порномодель из Великобритании обвинила родителей принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в том, что они вынудили ее сниматься в порно. Женщина заявила, что ей пришлось пойти на это после разорения фирмы Кэрол и Майкла Миддлтонов.

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      Никита Савин
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