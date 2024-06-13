Появились кадры с задержанным за стрельбу недалеко от российского монастыря

Росгвардия показала кадры с задержанным за стрельбу около монастыря под Калугой

Появились кадры c задержанным мужчиной, открывшим стрельбу на автодороге в районе мужского монастыря Оптина пустынь. Фото «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

На снимках мужчина в камуфляже лежит лицом в пол, на него надели наручники. Кроме того, показан изъятый при задержании автомат.

Вечером 12 июня мужчина в камуфляже и с автоматом пытался ограбить пассажиров проезжавшего мимо автомобиля. Во время инцидента одна женщина получила травму, выяснилось, что она пишет иконы для Оптиной пустыни. Злоумышленником оказался 31-летний житель города Сосенский. Мужчину задержали на берегу реки Жиздра в районе поселка Механический завод.

