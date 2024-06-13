Раскрыты помогающие наладить отношения с любимыми людьми фразы

Некоторые специальные фразы помогать наладить отношения с близкими людьми после конфликта, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева. Их специалистка раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам психолога, вновь сблизиться с человеком поможет откровенный разговор о своих эмоциях, но вести его нужно правильно: к примеру, говорить от первого лица. «Почувствуйте разницу в, казалось бы, одинаковых выражениях: "Ты меня бесишь" и "Я на тебя злюсь". В первом варианте человек буквально перекладывает свои чувства и вину на партнера. Этого нельзя делать», — отметила Алексеева.

Во время беседы она посоветовала постараться конкретизировать то, что именно пошло не так и из-за чего возникла злость.

Даже после ссоры важно хвалить партнера и поддерживать его. Мы часто воспринимаем любимых, их заботу и внимание как что-то само собой разумеющееся. При этом и забота, и поддержка тоже требуют подпитки. Показывайте, как вам важно общение с любимым, это поможет быстрее наладить отношения Маргарита Алексеева клинический психолог

Специалистка также рекомендовала благодарить друг друга, используя фразы вроде «Мне так нравится, как ты готовишь» или «Мне так нравится, как ты заботишься обо мне». «Эта формула позволяет и поблагодарить, и сразу же обозначить важные для вас поступки партнера», — резюмировала Алексеева.

Ранее Алексеева рассказала, как предотвратить детское курение. В первую очередь, по ее словам, родители сами не должны увлекаться этой привычкой.