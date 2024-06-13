Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:09, 13 июня 2024Забота о себе

Раскрыты помогающие наладить отношения с любимыми людьми фразы

Фото: Scott Broome / Unsplash

Некоторые специальные фразы помогать наладить отношения с близкими людьми после конфликта, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева. Их специалистка раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам психолога, вновь сблизиться с человеком поможет откровенный разговор о своих эмоциях, но вести его нужно правильно: к примеру, говорить от первого лица. «Почувствуйте разницу в, казалось бы, одинаковых выражениях: "Ты меня бесишь" и "Я на тебя злюсь". В первом варианте человек буквально перекладывает свои чувства и вину на партнера. Этого нельзя делать», — отметила Алексеева.

Во время беседы она посоветовала постараться конкретизировать то, что именно пошло не так и из-за чего возникла злость.

Даже после ссоры важно хвалить партнера и поддерживать его. Мы часто воспринимаем любимых, их заботу и внимание как что-то само собой разумеющееся. При этом и забота, и поддержка тоже требуют подпитки. Показывайте, как вам важно общение с любимым, это поможет быстрее наладить отношения

Маргарита Алексееваклинический психолог

Специалистка также рекомендовала благодарить друг друга, используя фразы вроде «Мне так нравится, как ты готовишь» или «Мне так нравится, как ты заботишься обо мне». «Эта формула позволяет и поблагодарить, и сразу же обозначить важные для вас поступки партнера», — резюмировала Алексеева.

Материалы по теме:
Капкан эволюции Почему женщины влюбляются в геев и возможен ли идеальный брак без любви
Капкан эволюцииПочему женщины влюбляются в геев и возможен ли идеальный брак без любви
5 июля 2018
Интересные вопросы, которые можно задать парню в переписке и на свидании. О чем говорить, чтобы лучше узнать мужчину?
Интересные вопросы, которые можно задать парню в переписке и на свидании.О чем говорить, чтобы лучше узнать мужчину?
4 сентября 2023

Ранее Алексеева рассказала, как предотвратить детское курение. В первую очередь, по ее словам, родители сами не должны увлекаться этой привычкой.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики нагрянули в дом на Рублевке к Дмитрию Галкину. У брата юмориста изъяли технику по делу о хищениях в Минобороны

      Раскрыты помогающие наладить отношения с любимыми людьми фразы

      В России решили запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ

      Школа йоги оказалась секс-культом

      В США разгорелся скандал из-за публикации украинцами списка трампистов

      Скотт Риттер связал изъятие у него американского паспорта с русофобией в США

      Полномочия украинских военкомов предложили сократить из-за постоянных скандалов

      Россия пообещала ответ на новые санкции США

      В Британии объяснили отказ стран от участия в конференции по Украине

      Наследный принц Саудовской Аравии отказался от участия в саммите G7

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше