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15:07, 13 июня 2024Бывший СССР

Российские военные поразили место дислокации ВСУ в Херсонской области

Лебедев: российские военные поразили место дислокации ВСУ в Велетенском Херсонской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные поразили место дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

Представитель пророссийского подполья уточнил, что удар был нанесен 12 июня по селу Велетенское Белозерского района.

«Прилетело вчера красиво. Зафиксировано больше десятка прилетов, возник пожар», — добавил Лебедев.

12 июня стало известно об ударе российских военных по заводу для ремонта техники ВСУ в городе Новомосковск Днепропетровской области. В пророссийском подполье отметили, что предприятие имело собственную подстанцию, на нем производили детали для украинских ракет и собирали беспилотники.

Ранее Лебедев также сообщал о поражении российскими войсками складов и скоплений ВСУ в Сумской области. Они находились в районе Краснополья и в Белополье.

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      Екатерина Грищенко
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