СКР возбудил дело из-за жесткой посадки вертолета Robinson R44

СК: возбуждено дело из-за жесткой посадки вертолета Robinson R44 на Урале

В Свердловской области возбудили дело по факту жесткой посадки вертолета Robinson R44 около базы отдыха под Первоуральском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Дело возбуждено по части 1.1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба») УК РФ.

На вертолете летела пара из Первоуральска. Бортом управлял 39-летний мужчина, а пассажиром была его 36-летняя подруга. Мужчину госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии, женщину — в крайне тяжелом. Пострадавшие, предварительно, находятся в реанимации.

Вертолет совершил жесткую посадку на Урале вечером в среду, 12 июня. Борт сел у базы отдыха «Светофор». Впоследствии стало известно, что после случившегося у пилота произошла частичная амнезия — он не помнит, что произошло. Robinson R44, предварительно, врезался в деревья в лесу и завалился на левый бок.