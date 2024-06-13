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07:34, 13 июня 2024Россия

Появились подробности о совершившем жесткую посадку вертолете на Урале

Shot: на борту совершившего жесткую посадку на Урале Robinson было два человека

Фото: Parsoa Khorsand / Unsplash

На борту вертолета Robinson R44, который совершил жесткую посадку около базы отдыха под Первоуральском Свердловской области, находились два человека. Подробности о них приводит Telegram-канал Shot.

По его данным, на вертолете летела пара из Первоуральска. Бортом управлял 39-летний мужчина, а пассажиром была его 36-летняя подруга. Мужчину госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии, женщину — в крайне тяжелом.

Пострадавшие, предварительно, находятся в реанимации. На месте крушения работают следователи, обстоятельства случившегося выясняются.

Вертолет совершил жесткую посадку на Урале вечером в среду, 12 июня. Борт сел у базы отдыха «Светофор». По какой причине ему пришлось совершить жесткую посадку, пока не сообщается.

Впоследствии стало известно, что после случившегося у пилота началась частичная амнезия — он не помнит, что произошло. Robinson R44, предварительно, врезался в деревья в лесу и завалился на левый бок.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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