Уимблдон объявил о рекордном призовом фонде в 2024 году

Призовой фонд Уимблдона-2024 составит рекордные 50 миллионов фунтов стерлингов

Призовой фонд Уимблдона в 2024 году составит рекордные 50 миллионов фунтов стерлингов. Об этом объявила председатель совета директоров Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Дебора Джеванс, слова которой передает РИА Новости.

Джеванс отметила, что общий призовой фонд увеличился на 11,5 процента (5,3 миллиона фунтов) по сравнению с 2023 годом. «Чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах получат по 2,7 миллиона, что больше на 350 тысяч, или 14,5 процента по сравнению с прошлым годом», — рассказала она.

Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Действующими чемпионами турнира являются испанец Карлос Алькарас и чешка Маркета Вондроушова.

Ранее стало известно, что испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон-2024. Бывшая первая ракетка мира сосредоточится на подготовке к Олимпийским играм в Париже, которые стартуют 26 июля.