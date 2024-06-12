Испанский теннисист Надаль пропустит Уимблдон из-за подготовки к Олимпиаде-2024

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон-2024. Об этом сообщил капитан сборной Испании на Олимпийских играх в Париже Давид Феррер, слова которого приводит Mundo Deportivo.

Феррер рассказал, что Надаль чувствует себя хорошо и тщательно готовится к Олимпиаде. «То, что он играл на "Ролан Гаррос", уже внушает уверенность», — добавил он. На Открытом чемпионате Франции-2024 38-летний испанец вылетел в первом круге.

Надаль примет участие в Играх в Париже как в одиночном, так и в парном разряде вместе с Карлосом Алькарасом. Турнир пройдет с 26 июля по 11 августа.

Надаль — бывшая первая ракетка мира. В настоящее время он занимает 264-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Надаль дважды завоевывал олимпийское золото: в 2008-м он победил в одиночном разряде, а в 2016-м — в парном с Марком Лопесом.