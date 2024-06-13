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16:07, 13 июня 2024Бывший СССР

В Белоруссии решили не ухудшать отношения с Арменией

МИД Белоруссии: Минск не собирается ухудшать отношения с Ереваном

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Минск не собирается ухудшать отношения с Ереваном, несмотря на то, что Армению к этому подталкивают внешние игроки. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает ТАСС.

«Важно понимать, что с Арменией нас связывают давние близкие, дружеские отношения и общая история, а на сегодняшний день еще и взаимовыгодная торговля, а также тесные деловые контакты. Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношение страны к ОДКБ может измениться после исключения Белоруссии из объедения. Он пояснил, что такое заявление связано с позицией руководства Белоруссии по поводу конфликта Армении и Азербайджана.

После этого МИД Белоруссии вызвал представителя Армении для получения разъяснений по высказываниям Пашиняна. В свою очередь, посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой посоветовал армянскому премьеру разобраться с протестами в его стране.

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      Александр Курбатов
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