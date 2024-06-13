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16:39, 13 июня 2024Экономика

В Европе поплыли помойки

Ливни затопили остров Майорка и автономное сообщество Мурсия в Испании

Фото: @AndreiitaaMc / Reuters

Интенсивные дожди затопили остров Майорка и автономное сообщество Мурсия на юго-востоке Испании, передает The Sun.

В Мурсии был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. На снятых очевидцами кадрах видно, как вниз по улице стекает вода, которая несет на себе мусорный бак, а ливень превращает улицы в реки с интенсивным течением.

Из-за интенсивных осадков была приостановлена работа аэропорта Пальмы-де-Майорка. На опубликованных в сети кадрах видно, что вода льется с потолка расположенном в аэропорту магазине. На другом кадре вода достает самолету до турбины. Синоптики сообщили, что во время ливня некоторых местах Испании за 20 минут выпало более месячной нормы осадков.

Ранее в четверг, 13 июня, дожди обрушились на Москву. Осадки были настолько интенсивными, что потопили автобус на Клязьминской улице Дмитровского района столицы. Также сообщалось о плывущих по лужам москвичах.

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      Мария Черкасова
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