В Москве прокомментировали отношения с Ереваном

Захарова: отношения с Арменией для России всегда являлись приоритетом

Отношения с Арменией во всех сферах всегда являлись приоритетом для России в связи с рядом исторических, экономических и геополитических причин. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

«Они всегда строились на равноправии, на взаимном учете интересов, на понимании сложности ситуации в регионе. Многие сделали немало для того, чтобы навредить двусторонним отношениям [России и Армении], но, мне кажется, Россия своим открытым сердцем, своей широкой душой делала все для того, чтобы эти попытки оказались тщетными», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Москва вытаскивает отношения с Ереваном из любого «пике», в которое их неоднократно «пытались завести безумные головы». Она заверила, что Россия всегда будет дружить и развивать отношения с Арменией, так как в них было вложено «столько души, сил и тепла».

Захарова также прокомментировала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Официальный представитель МИД России обратила внимание Еревана на необходимость думать о безопасном и стратегическом сотрудничестве.