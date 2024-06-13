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16:36, 13 июня 2024Бывший СССР

В ОДКБ прокомментировали членство Армении после заявлений Пашиняна

ОДКБ: Армения остается полноправным членом организации после заявлений Пашиняна

Фото: Alain Pitton / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщили, что республика продолжает являться членом объединения. Об этом рассказали в секретариате ОДКБ, передает ТАСС.

«Исходим из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом организации», — говорится в заявлении.

В ОДКБ также обратили внимание, что в МИД Армении опровергли намерения Еревана выйти из объединения. По словам министра иностранных дел страны Арарата Мирзояна, Пашинян сказал, что руководство республики решит, когда выйти из организации, но назад не вернется.

В феврале Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Причиной этого стало невыполнение Договора о коллективной безопасности в отношении республики в 2021—2022 годах.

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      Екатерина Грищенко
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