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15:56, 13 июня 2024Экономика

В России узнали количество экономящих карманные деньги детей

«Росгосстрах»: в России 84 процента детей откладывают карманные деньги

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Больше 80 процентов опрошенных россиян рассказали, что их дети экономят деньги, выданные им на карманные расходы. Таковы результаты исследования, проведенного компанией «Росгосстрах Жизнь» и edtech-компании MAXIMUM Education, о котором сообщили «Известия».

Эксперты узнали, что постоянно откладывают деньги только 20 процентов. Еще 64 процента копят нерегулярно, а 16 процентов и вовсе предпочитают тратить, а не сберегать. Количество тех, кто бережет деньги на крупные покупки — 14 процентов.

Чаще всего, по словам родителей, карманные деньги уходят на фастфуд, сладости, игрушки, походы в кино и кафе. Об этом рассказали 59 процентов опрошенных. Кроме того, 24 процента тратят по ситуации, а 20 процентов на неотложные нужды — питание в школе, транспортные расходы и прочее.

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По ее словам, сейчас есть масса способов обучить ребенка финансовой грамотности. Тут и детские банковские карты, и компьютерные игры, и специальные приложения для мобильных телефонов. Оказалось, что треть россиян, еще не достигших 13 лет, пользуются банковскими картами, платежными стикерами и иными способами оплаты.

Ранее выяснилось, что больше 90 процентов россиян считают необходимым давать детям деньги на карманные расходы. Тех, кто считает, что делать так не следует, насчиталось только шесть процентов. Оказалось, что 41 процент выдают детям до одной тысячи рублей в месяц. Так поступают молодые родители от 25 до 34 лет. Треть опрошенных раскошеливаются на сумму до двух тысяч рублей, а 13 процентов — до пяти тысяч.

Сумма карманных денег у 72 процентов россиян не выходит за границу двух тысяч рублей: 71 процент предпочитают расплачиваться безналичным способом, а наличным — 29 процентов. Для большинства жителей РФ оплата наличными — это крайняя мера, к которой они прибегают только тогда, когда нет возможности воспользоваться переводом или банковской картой.

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