Россияне рассказали о карманных деньгах

НАФИ: у 72 процентов россиян сумма карманных денег не превышает 2000 рублей

Россияне редко пользуются наличными, а сумма карманных денег у 72 процентов населения не превышает двух тысяч рублей. Таковы результаты опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и Страхового дома «ВСК» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

71 процент респондентов предпочитают расплачиваться безналичным способом, тогда как оплату наличными выбирает в 2,5 раза меньше россиян (29 процентов). При этом для большинства использование наличных является крайней мерой. 68 процентов делают это только при отсутствии возможности оплатить товар или услугу банковской картой или переводом.

34 процента опрошенных используют наличные для оплаты мелких покупок в палатках и ларьках, еще 29 процентов — при проезде в общественном транспорте. Чуть реже наличными деньгами россияне расплачиваются с курьерами (14 процентов) или оставляя чаевые (12 процентов).

Всегда есть с собой наличные деньги у 32 процентов россиян. 31 процент респондентов заявили, что чаще имеют при себе наличные, но вполне могут выйти из дома без них. Чаще ходят без наличных 30 процентов опрошенных, и только у 7 процентов их не бывает с собой практически никогда.

Подавляющее число граждан (72 процента) носит с собой не более двух тысяч рублей, при этом у 31 процента сумма карманных денег не превышает 500 рублей.

Авторы исследования составили портрет типичного россиянина, который расплачивается только наличными деньгами. Это житель села без высшего образования, не имеющий работы и оценивающий свое материальное положение как плохое.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев предостерег россиян от хранения больших сумм в наличных. По его мнению, наличные суммы не застрахованы от грабителей, мошенников и стихийных бедствий, а пластиковые карты и переводы являются удобным средством расчетов. Беляев заявил, что держать деньги в наличной форме людей заставляют опасения и неуверенность в общеэкономической и регулятивной ситуации.