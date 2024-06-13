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14:55, 13 июня 2024Россия

В российском городе десятилетняя школьница выпала из автобуса на проезжую часть

В Ростове-на-Дону десятилетняя школьница выпала из автобуса на проезжую часть

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ростове-на-Дону десятилетняя школьница выпала из автобуса на проезжую часть. Подробности о произошедшем опубликовали в информационном центре Следственного комитета России.

Следователям удалось выяснить, что во время поездки двери общественного транспорта внезапно открылись, и ребенок выпал на дорогу. В результате у пострадавшей горожанки диагностировали травмы головы. Спасти ее не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Оперативники начали проводить все необходимые мероприятия.

До этого сообщалось, что 13-летнему подростку на самокате деформировало грудь после ДТП в Санкт-Петербурге. Ребенка поместили в отделении нейрохирургии.

Еще раньше в Угличском районе Ярославской области при столкновении машин Renault Sandero и Opel Meriva пострадали восемь человек — четверо детей и четверо взрослых.

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      Анна Щербакова
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