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15:23, 13 июня 2024Экономика

Влияние новых санкций на российскую экономику оценили

Экономист Сюй Полин: новые санкции не окажут серьезного влияния на экономику РФ

Фото: Shaun Best / Reuters

Новые американские санкции окажут некоторое влияние на российскую экономику, однако оно не будет серьезным. Такую оценку в беседе с РИА Новости озвучил глава центра экономики России исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.

По мнению эксперта, с конца февраля 2022 года, когда Запад начал вводить в отношении России масштабные санкции, США и Евросоюз практически исчерпали средства и инструменты для новых ограничений и фактически изолировали Москву от своих рынков. Сюй Полин подчеркнул, что Россия выдержала санкционное давление и смогла добиться экономического роста в 2023 году.

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Экономист отметил, что экономика РФ практически избавилась от зависимости от рынков Европы и США, а также от западных технологий, капитала и инвестиционных продуктов. В то же время уменьшился вклад в экономический рост энергетического сектора страны, добавил он.

Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария.

Кроме того, Соединенные Штаты запретили своим гражданам и компаниям предоставлять ряд IT-услуг на территории России. Под запрет попали консалтинговые и дизайнерские услуги в области информационных технологий, а также услуги IT-поддержки и облачные услуги для нескольких категорий программного обеспечения.

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