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18:20, 13 июня 2024Забота о себе

Врач перечислил способы максимально быстро протрезветь

Хирург Умнов рассказал, что быстро протрезветь помогает сладкий чай

Фото: Clay Banks / Unsplash

Существует несколько действенных способов максимально быстро протрезветь — от сладкого чая до массажа ступней, рассказал хирург Александр Умнов. Эти и другие методы он перечислил в комментарии для NEWS.ru.

По словам врача, чтобы быстро прийти в норму после употребления спиртных напитков, необходимо принять холодный душ, прогуляться, сделать массаж ступней и мочек. Также помогают активированный уголь и сладкий чай, которые выводят токсины из организма.

Важно пить минералку без газа для восстановления водно-электролитного баланса в теле. Рисовая молочная каша обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, вызванных этиловым спиртом

Александр Умновхирург
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Ранее Умнов предупредил о вреде для здоровья мозга мороженого, содержащего алкоголь. Он уточнил, что сочетание этанола, сахара и сливок, содержащееся в подобного вида продукции, оказывают негативное влияние на организм человека.

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      Вера Владзиевская
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