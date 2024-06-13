Врач перечислил способы максимально быстро протрезветь

Хирург Умнов рассказал, что быстро протрезветь помогает сладкий чай

Существует несколько действенных способов максимально быстро протрезветь — от сладкого чая до массажа ступней, рассказал хирург Александр Умнов. Эти и другие методы он перечислил в комментарии для NEWS.ru.

По словам врача, чтобы быстро прийти в норму после употребления спиртных напитков, необходимо принять холодный душ, прогуляться, сделать массаж ступней и мочек. Также помогают активированный уголь и сладкий чай, которые выводят токсины из организма.

Важно пить минералку без газа для восстановления водно-электролитного баланса в теле. Рисовая молочная каша обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, вызванных этиловым спиртом Александр Умнов хирург

Ранее Умнов предупредил о вреде для здоровья мозга мороженого, содержащего алкоголь. Он уточнил, что сочетание этанола, сахара и сливок, содержащееся в подобного вида продукции, оказывают негативное влияние на организм человека.