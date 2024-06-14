Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Воронежскую область

Воронежский губернатор Гусев: в Лискинском районе сбили 6 беспилотников ВСУ

В Воронежской области в ночь на пятницу, 14 июня, сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Подробности о ситуации привел губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Они [беспилотники] были сбиты. Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы», — уточнил губернатор, добавив, что беспилотники сбили в Лискинском районе.

По информации Гусева, возгорания не произошло. Разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано, никто не пострадал.

Украина атаковала Воронежскую область в ночь на пятницу, 14 июня. Беспилотные летательные аппараты попытались атаковать нефтебазу в Лисинском районе. Объект осмотрели на предмет других повреждений, специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки.

Всего ночью ВСУ выпустили в сторону России почти сотню беспилотников, Средства ПВО перехватили 70 дронов над Ростовской областью, по два — над Белгородской и Волгоградской областями, по шесть — над Курской и Воронежской областями, один — над Крымом.