Киев пригрозил россиянам очень непростой ночью после мирного предложения Путина

Депутат Рады Бужанский: у россиян будет очень непростая ночь после слов Путина

После мирного предложения по Украине президента России Владимира Путина россиян будет ждать «очень непростая ночь». Такую реакцию президента Украины Владимира Зеленского на слова российского лидера предрек депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Если я хоть немного знаю президента [Украины], у россиян сегодня будет очень непростая ночь», — пригрозил парламентарий.

14 июня Путин провел встречу с руководством российского МИД. В ее рамках глава государства заявил, что Москва готова «хоть завтра» сесть за стол переговоров с Киевом. Условиями для этого он назвал вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Кроме того, Путин уточнил, что суть мирного предложения России заключается не в заморозке конфликта на Украине, а в его полном прекращении. Однако для начала переговоров Киев должен согласиться на все условия Москвы.