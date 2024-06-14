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11:10, 14 июня 2024Экономика

Назван срок блокировки российских активов в Европе

Мишель: активы РФ в ЕС останутся замороженными на срок погашения кредитов Киеву

Фото: Johanna Geron / Reuters

Российские активы, заблокированные в Европе, останутся замороженными на срок погашения кредитов Киеву, предоставленных за их счет. Об этом в интервью Bloomberg сказал глава Евросовета Шарль Мишель.

Ведущий агентства задал чиновнику вопрос, может ли он дать гарантии на уровне Евросоюза, что активы Москвы останутся замороженными на период выплаты кредитов. «Да, мы намерены послать мощный сигнал России. Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

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Ранее стало известно о достижении принципиальной договоренности стран G7 предоставить Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму 50 миллиардов долларов. При этом большая часть кредита будет предоставлена Киеву со стороны США.

Представители стран-участниц «Большой семерки» хотят привлечь к схеме с предоставлением кредита Украине под залог доходов от замороженных в западных государствах активов России Всемирный банк. Организация должна будет сыграть «определенную роль» в выделении доли США в общей сумме стран объединения.

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