Небензя предупредил Киев о возможных последствиях отказа от мирного предложения РФ

Небензя: если Киев откажется от мирного плана, в будущем условия будут другими

Если руководство Украины откажется от нынешнего мирного предложения России, в будущем условия для начала переговоров по урегулированию конфликта будут другими, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

Он предупредил Киев о возможных последствиях отказа от мирного плана РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Российский лидер уточнил, что для этого Киев должен вывести свои войска из Донбасса и Новороссии. Кроме того, республике необходимо отказаться от членства в НАТО.