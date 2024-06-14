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23:05, 14 июня 2024Мир

Небензя предупредил Киев о возможных последствиях отказа от мирного предложения РФ

Небензя: если Киев откажется от мирного плана, в будущем условия будут другими

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Если руководство Украины откажется от нынешнего мирного предложения России, в будущем условия для начала переговоров по урегулированию конфликта будут другими, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

Он предупредил Киев о возможных последствиях отказа от мирного плана РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Российский лидер уточнил, что для этого Киев должен вывести свои войска из Донбасса и Новороссии. Кроме того, республике необходимо отказаться от членства в НАТО.

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      Марина Совина
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